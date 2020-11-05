Известный актер остался без гроша из-за коварной болезни

Актер сериала "Кто в доме хозяин" признался, что остался без денег из-за болезни. Семье Андрея Носкова придется жить в долг.

Знаменитый артист подхватил коронавирус. Инфекция дала осложнения. У Андрея Носкова на 20% поражены легкие. Звезда сериала "Кто в доме хозяин" лечится дома.

По словам Носкова, родные изолировали его в отдельной комнате. Съехать в другое место близкие артиста не могут, так как попросту некуда. Отметим, что жена и дети Андрея Носкова получили отрицательные результаты теста на COVID-19.

Из-за коварной китайской заразы звезда сериала "Кто в доме хозяин" лишилась дохода. Артист признался, что следующие две недели будет жить в кредит. В ближайшее время заработать Носков не сможет, а средства на лекарства брать откуда-то надо.

Андрей сообщил также, что выполняет все предписания докторов. Актеру приходится пить много препаратов.

Сейчас Андрей Носков чувствует себя хорошо. Ранее у знаменитости несколько дней держался жар. Температура не была высокой, но и не падала. Артист ощущал ломоту во всем теле.

Отметим, что коронавирусом переболели многие отечественные знаменитости. Так на днях от недуга оправился комик Евгений Петросян. Юмористу, наконец, пришел отрицательный результат анализа на коварную заразу. Параллельно стало известно о болезни вокалистки Земфиры.