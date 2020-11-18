"Тобой руководят": сын звезды "Интернов" довел мать до госпитализации

Накануне артистка пожаловалась на травлю со стороны журналистов. Из-за агрессивных нападок общественности, актриса попала в больницу и обратилась к неблагодарному сыну. Родственник Юлии Назаренко-Благой заявил, что его мать стала участницей секты. Теперь семью ждут яростные разборки на одном из федеральных каналов.



Похоже, что сын Юлии Назаренко-Благой всерьез задумался о карьере на телевидении. Наследник звезды многосерийной киноленты "Интерны" готов разрешить конфликт с матерью только во время одной из телепередач. Актриса решила доказать корыстные помыслы своего родственника. Юлия предоставила разоблачающую аудиозапись телефонного разговора.

Стоит отметить, что молодой человек извинился за свои слова и признал вину в произошедшей ситуации, передает Пятый канал. Удивительно, но наследник предположил, что публичность Назаренко должна сыграть на руку обоим участникам конфликта. По словам сына актрисы, ее статус обязывает быть заинтересованной в разрешении ситуации во время телепередачи, а не частной беседы без камер.

Назаренко-Благая настаивала на разговоре тет-а-тет. Артистка уверена, что, вынося ссоры из избы, публичные люди подвергают опасности всех членов семьи. До сих пор неизвестно, состояла ли Юлия в какой-либо секте на самом деле.

"Тобой руководят, как хотят, ты идешь по прописанному сценарию, тобой просто воспользовались", – заявила артистка.

Если верить словам звезды сериалов, многочисленные адвокаты ее сына постоянно угрожают и требуют вознаграждения. Подобные высказывания только возмутили молодого человека и побудили выступить с ультиматумом.

Родственник настоял на публичном закрытии вопроса. Других вариантов звездный наследник пока не видит. Остается только гадать, является ли этот конфликт спланированным. Или родной сын Юлии, действительно, решил нажиться на честном имени матери?