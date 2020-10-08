"Жестокое изнасилование": Джордж Мартин разнес создателей "Игры престолов"

"Сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию превратилась в жестокое изнасилование", – цитирует Джорджа Р. Р. Мартина, журналист Джеймс Хибберд в свой книге "Fire cannot kill a dragon".
По словам Мартина, создатели сериала "Игра престолов" не говорили ему о планах изменить сюжет. Писатель считает, что шоураннеры совершили большую ошибку.
В оригинальной версии истории, написанной Джорджем Р. Р. Мартином, герой Кхал Дрого ласкает и успокаивает новоиспеченную жену Дейнерис, после чего девушка соглашается на интим. В сериале от HBO персонаж не обращает внимания на реакцию супруги. Эпизод больше похож на сцену изнасилования.
Между тем сценарист "Игры престолов" Д. Б. Уайсс отметил, что интимный момент, описанный в книге, не вписывался в рамки шоу. Зрители видят на экране напуганную Дейнерис, которую отдают в руки жестокого варвара. Согласие героини на близость выглядело бы в данном случае неправдоподобно. Уайсс добавил, что в оригинальной версии Кхал Дрого не всегда щадил чувства жены.
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