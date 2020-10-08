Только родившая звезда "Сватов" в отчаянии: То есть человек может и умереть

По словам актрисы, она температурит уже больше недели. Какое-то время термометр стабильно показывал 39, сейчас же 37,6. Анна Саливанчук из сериала "Сваты" сообщила, что не чувствует вкуса, ощущает ломоту в теле и тошноту.
Муж знаменитости из Украины тоже подцепил COVID-19. Правда заболевание у мужчины протекает в легкой форме, почти нет симптомов.
Как сообщила звезда сериала "Сваты", она с трудом получила медицинскую помощь. Когда только почувствовала недомогание, Саливанчук обратилась к семейному государственному врачу. Доктор заявил, что находится в отпуске и помочь не может. Артистка попросила номер другого специалиста, но врач ей и в этом отказал. Доктор посоветовал знаменитости пойти в больницу и уже там искать медиков.
Анне Саливанчук пришлось обращаться в платную клинику. "Но что делать людям, у которых нет денег?! То есть человек может и умереть. А если я пожилой человек, у меня нет денег, нет возможностей" – негодует в отчаянии звезда "Сватов".
По словам артистки, ее ситуация осложнена тем, что всего месяц назад она стала мамой. Анна родила второго сына. Саливанчук кормит грудью, поэтому лечение немного затруднено.
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