"Когда пополнение?": звезда сериала "Сваты" с большим животом светится от счастья

В личном микроблоге знаменитость опубликовала снимки с площадки. Артистка запечатлена с коллегой по цеху. Заметно, что Анна Кошмал в положении.
Поклонники сериала "Сваты" не сразу поняли, что живот у знаменитости накладной. В комментариях звезду спрашивали о скором пополнении в семье.
"Ты беременна ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда пополнение?" ,"Такая красивая и милая 😻❤️☺️", "Какие красивые фото😻💔", "Как ты счастьем светишься😍😍😍", – писали пользователи Сети.
Отметим, что фото "беременной" Анны Кошмал были сделаны во время работы над сериалом "Добрая душа". Режиссером картины выступает Анатолий Матешко.
Сериал рассказывает о девушке Любе Кулик. Героиня – студентка медицинского вуза. Любовь испытывает чувства к преподавателю Арсению. Чтобы быть ближе к мужчине, Кулик устраивается работать в дом престарелых.
Напомним, звезда сериала "Сваты" замужем с 2017 года. Личность супруга Анна Кошмал скрывает. Известно, что избранник артистки не имеет отношения к индустрии кино. Два года назад знаменитость стала мамой. Сына Анна назвала Мишей.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Сифилиона
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Мужики смотрят только на внешность
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
США грабит весь мир
Вы верите в сглаз?