МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших

МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших

Оргкомитет национальной премии для всей семьи МОЯ МАРКА ® объявляет лауреатов, отмечая заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг и определяя на основе народного голосования лучшие торговые марки и лучших представителей бизнеса, которые своим трудом, талантом и заботой о маленьких россиянах и их родителях делают нашу жизнь ярче, комфортнее и безопаснее.

По результатам голосования лауреатами 2025 стали:

ОРМАТЕК, детское питание ФРУТОНЯНЯ, МОСКВАРИУМ, молочные продукты ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО, косметика для всей семьи AVON, OSTIN, БОГУЧАРСКИЕ КОЗИНАКИ, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, YOKOSUN, PRESIDENT, детские вафли JOGA, КОРОНА, СМ-КЛИНИКА, РИНОСТОП, ПЕНТАЛГИН, офтальмологическая клиника ЯСНЫЙ ВЗОР и другие.

В рамках премии для всей семьи Моя Марка состоялся Всероссийский творческий слет "Лучшие из Лучших", который собрал в онлайн режиме коллективы со всей России.

Дети от 6-ти до 17-ти лет прошли строгий отбор, соревнуясь в хореографическом искусстве, вокале, художественном чтении и искусстве музыкального театра.

Победителями конкурса стали коллективы и ребята из Москвы и многих регионов страны: эстрадная студия "Чудо-дети"; вокальный ансамбль "Элегия"; Рафаэль Саркисян; Егор Лебедев; Эмилия Зеленкова; театральная студия "Волшебный мир театра"; ДМТ "Созвездие Добра"; Василиса Гудовских; танцевальный коллектив PULIA IDC; Ксения Анисина; студия танца "ПаRкет"; коллектив современного танца "Art Soul"; танцевальный клуб "Империя"; София Сотникова; Софья Калганова; Эмилия Рузанова; Богдан Ищенко; Савва Розин; Никита Киргизов.

Поздравляем ребят и благодарим за участие и стремление к новым творческим вершинам!

Уверены, конкурс «Лучшие из Лучших» для многих станет одним из этапов в художественном развитии.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии МОЯ МАРКА® пройдет 05 сентября 2025 года в Государственном Кремлевском Дворце. Приглашаем вас вместе с нами провести яркий семейный вечер и окунуться в атмосферу праздничного настроения.

30 июля 2025, 10:42
Фото: пресс-служба
Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник

Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник
"Мы разработали установку, которую считали невозможной, – теперь она лечит пациентов в Китае и России", – отмечает Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН и заведующий Лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета. Ядерная идея, опередившая технологииЕще в начале XX века физики выдвинули гипотезу: если в опухоль доставить соединение с изотопом бора-10, а затем облучить ткань нейтронами, произойдет ядерная реакция, уничтожающая только пораженные клетки и не затрагивающая здоровые.

Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"

Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"
С 8 по 10 августа в Москве состоится офлайн-мероприятие от предпринимателя, бизнес-коуча и автора программы с психоэмоциональной диагностикой М2 Петра Осипова. Воркшоп "Аутентичность" рассчитан на три дня живой работы и соберет более 1500 участников. Программа строится вокруг глубокой личной диагностики и пошаговой сборки индивидуальной стратегии, без универсальных решений и готовых шаблонов.

"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены?

"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены?
Масштабная трансформация сети аптек "Будь здоров" стала частью обновленной стратегии маркетплейса здоровья zdravsiti.ru, который не просто объединяет онлайн-сервис и сеть аптек, а меняет само понимание удобного аптечного опыта. Теперь магазин на углу — это физическое продолжение онлайн-платформы с цифровыми подходами, предзаказом, сервисом поиска, отслеживания поступлений.

Как минимизировать риск поломки замка во входной двери

Как минимизировать риск поломки замка во входной двери
Входная дверь – это не просто часть интерьера, а ваш барьер безопасности. И если замок выходит из строя, это всегда стресс. Особенно когда вы стоите перед закрытой дверью с половиной ключа в руке или с заклинившим механизмом. Чтобы избежать таких ситуаций, важно знать, как снизить риск поломки, и главное – что делать, если беда уже случилась. Не используйте силуЕсли ключ туго проворачивается или с трудом входит в замочную скважину — это уже сигнал.

Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении

Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении
6 июля на территории парк-отеля "Орловский" состоится торжественное открытие масштабной скульптурной композиции "Граф Орлов". Мероприятие приурочено к 255-летию победы русского флота в Чесменском сражении – одному из самых знаковых событий в истории ВМФ России. В центре нового фонтана будет расположена фигура легендарного флотоводца – графа Алексея Орлова, под командованием которого в 1770 году российская эскадра одержала блестящую победу в сражении у берегов Чесменской бухты.

