МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших

Оргкомитет национальной премии для всей семьи МОЯ МАРКА ® объявляет лауреатов, отмечая заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг и определяя на основе народного голосования лучшие торговые марки и лучших представителей бизнеса, которые своим трудом, талантом и заботой о маленьких россиянах и их родителях делают нашу жизнь ярче, комфортнее и безопаснее.

По результатам голосования лауреатами 2025 стали:

ОРМАТЕК, детское питание ФРУТОНЯНЯ, МОСКВАРИУМ, молочные продукты ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО, косметика для всей семьи AVON, OSTIN, БОГУЧАРСКИЕ КОЗИНАКИ, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, YOKOSUN, PRESIDENT, детские вафли JOGA, КОРОНА, СМ-КЛИНИКА, РИНОСТОП, ПЕНТАЛГИН, офтальмологическая клиника ЯСНЫЙ ВЗОР и другие.

В рамках премии для всей семьи Моя Марка состоялся Всероссийский творческий слет "Лучшие из Лучших", который собрал в онлайн режиме коллективы со всей России.

Дети от 6-ти до 17-ти лет прошли строгий отбор, соревнуясь в хореографическом искусстве, вокале, художественном чтении и искусстве музыкального театра.

Победителями конкурса стали коллективы и ребята из Москвы и многих регионов страны: эстрадная студия "Чудо-дети"; вокальный ансамбль "Элегия"; Рафаэль Саркисян; Егор Лебедев; Эмилия Зеленкова; театральная студия "Волшебный мир театра"; ДМТ "Созвездие Добра"; Василиса Гудовских; танцевальный коллектив PULIA IDC; Ксения Анисина; студия танца "ПаRкет"; коллектив современного танца "Art Soul"; танцевальный клуб "Империя"; София Сотникова; Софья Калганова; Эмилия Рузанова; Богдан Ищенко; Савва Розин; Никита Киргизов.

Поздравляем ребят и благодарим за участие и стремление к новым творческим вершинам!

Уверены, конкурс «Лучшие из Лучших» для многих станет одним из этапов в художественном развитии.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии МОЯ МАРКА® пройдет 05 сентября 2025 года в Государственном Кремлевском Дворце. Приглашаем вас вместе с нами провести яркий семейный вечер и окунуться в атмосферу праздничного настроения.