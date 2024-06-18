21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Узнайте все о новых возможностях экосистемы Telegram:
- внутренняя валюта Telegram Stars (что это такое и как ей пользоваться);
- новый магазин приложений MiniApps AppCenter;
- премиум-возможности каналов;
- чат-боты для персональных аккаунтов.
Своими кейсами и наработками поделятся более 50 бизнес-практиков и признанных экспертов Telegram.
Также в рамках конференции пройдет отдельная секция «Инвестиции в проекты Telegram», где опытные инвесторы обсудят перспективы вложений в TON и NOTCOIN, покупку telegram-каналов и популярных чат-ботов.
Ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, администраторов топовых Telegram-каналов и инвесторов.