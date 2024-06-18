21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании

В современном мире мы привыкли доверять крупным компаниям, сетевым магазинам и маркетплейсам при покупках различных товаров и услуг. Это обусловлено их надежностью, проверенностью и возможностью найти все необходимое под одной крышей. Но что делать в случае, когда перед нами стоит нетривиальная задача — выбор надгробного памятника, который станет последним подарком нашему ушедшему близкому?В этом важном и деликатном вопросе также существуют крупные федеральные компании, которые специализируются на изготовлении стел и надгробий, а также всей сопутствующей продукции для благоустройства места захоронения.