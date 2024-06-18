21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразеТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе Тест: из какого советского фильма этот танец?Тест: из какого советского фильма этот танец? Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и МаксаковуВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

Лента новостей

Вторник 18 июня

12:39Чурикова высказалась об уместности праздников звезд в нынешнее непростое время 12:0221 июня пройдет конференция TGMarketConf 11:32Тест для тех, кто видел СССР своими глазами: что вы помните о советской рекламе? 10:25Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам! 10:23Актер Назаров назвал имя главного предателя России во власти 09:38Исхудавший на таблетках 50-летний Фомин: "Меня штырит!" 09:18Шаляпин после трагической смерти жены высказался о претензии на наследство 06:51SHAMAN попал на концерте в конфуз, озадачив странными выделениями 06:18Ирина Пегова отмечает 46-летие: собрали самые интересные факты об артистке 03:37Актриса Джессика Альба поделилась личным секретом крепкого брака 00:11Косметолог Ткаченко рассказала, как правильно заботиться о чувствительное коже 20:45"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой 18:10Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня 16:33Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня 16:01Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года – Собянин 14:37Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки? 13:11Тест: насколько хорошо вы помните настольные игры из СССР? 12:34Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем 10:58"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев 10:30Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости 09:28"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой 08:58На концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события 08:34Туриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе 06:14Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений 18:39Тест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 16:175 актуальных идей летнего маникюра от звездных инфлюенсеров 13:27Самые смелые советы Ольги Бузовой на все случаи жизни 10:04Забавный тест: сможете ли вы угадать, как заканчиваются советские анекдоты? 18:45Тест для любителей советского фарфора: угадайте знаменитые заводы СССР по чайным парам 14:23От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса 12:14Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Человек-амфибия"? 10:079 лет назад ушла из жизни Жанна Фриске: вспоминаем яркие моменты карьеры певицы 06:25Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила! 03:13Даже Магомаев раскусил фальшь Пугачевой: "Вся кипит внутри" 00:01Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир 23:26Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ 18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

21 июня пройдет конференция TGMarketConf

21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Telegram обязал все компании на своей площадке принимать только внутреннюю виртуальную валюту Telegrams Stars. Узнать, как в этих условиях платить за привычные боты и Premium-аккаунты, вы сможете 21 июня на главном событии по Telegram-экосистеме – TGMarketConf.

Узнайте все о новых возможностях экосистемы Telegram:

  • внутренняя валюта Telegram Stars (что это такое и как ей пользоваться);
  • новый магазин приложений MiniApps AppCenter;
  • премиум-возможности каналов;
  • чат-боты для персональных аккаунтов.

Своими кейсами и наработками поделятся более 50 бизнес-практиков и признанных экспертов Telegram.

Также в рамках конференции пройдет отдельная секция «Инвестиции в проекты Telegram», где опытные инвесторы обсудят перспективы вложений в TON и NOTCOIN, покупку telegram-каналов и популярных чат-ботов.

Ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, администраторов топовых Telegram-каналов и инвесторов.


Подпишись в Telegram

18 июня 2024, 12:02
Фото: freepik

Как мастера аварийных служб вскрывают замки без повреждений

Как мастера аварийных служб вскрывают замки без повреждений
Аварийные сервисы вскрытия замков становятся помощниками в ситуациях, когда доступ к собственному дому, офису или автомобилю невозможен из-за потери ключей или неисправности замка. Профессиональные специалисты используют различные методики для вскрытия замков без их повреждения, что позволяет сохранить функциональность замка и избежать дополнительных затрат на замену. Остановимся подробнее на этих методиках. Манипуляционные методикиОтмычки – это один из наиболее известных и традиционных способов вскрытия замков.

VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию

VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию
VK Fest 2024 пройдет в пяти городах России. Россия готовится к ежегодному культурному фестивалю VK Fest 2024.

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании
В современном мире мы привыкли доверять крупным компаниям, сетевым магазинам и маркетплейсам при покупках различных товаров и услуг. Это обусловлено их надежностью, проверенностью и возможностью найти все необходимое под одной крышей. Но что делать в случае, когда перед нами стоит нетривиальная задача — выбор надгробного памятника, который станет последним подарком нашему ушедшему близкому?В этом важном и деликатном вопросе также существуют крупные федеральные компании, которые специализируются на изготовлении стел и надгробий, а также всей сопутствующей продукции для благоустройства места захоронения.

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО
Микрофинансовые организации (МФО), как в виде наземных филиалов, так и в виде онлайн-сервисов вроде https://nadodeneg.ru/, пользуются повышенным интересом у аудитории потенциальных заемщиков. Однако если раньше к вопросу выбора МФО потребители подходило без должной ответственности, то теперь перед тем, как попросить деньги в долг, россияне тщательнее анализируют и организацию, и условия работы, и саму потребность оформления займа «до зарплаты».

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?
"Эксмо" продолжает радовать читателей новыми выпусками уникального шоу "Что читать дальше", или ЧЧД-шоу. Каждый видеоподкаст о самых ожидаемых книжных новинках – это новый взгляд на продвижение книг и чтения. ЧЧД-шоу собирает миллионы просмотров, и седьмой выпуск не станет исключением по нескольким причинам. Первая.

Выбор читателей

17/06Пнд"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой 16/06ВскТест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 17/06ПндТуриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе 17/06ПндНа концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события 17/06Пнд"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев 17/06ПндТест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?