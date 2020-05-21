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Гигантский робот нарисует русские узоры для продажи

Гигантский робот нарисует русские узоры для продажи

Фото: notion.so/
21 мая открывается онлайн выставка-исследование Ornamika.live, созданная платформой узоров Ornamika.com и Цифровой Лабораторией 2,5 при технологической поддержке AliExpress Россия.
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Это уникальная выставка, которая рассказывает о старинной графике народов России языком современного искусства, а именно при помощи робототехники. На протяжении семи дней с 21 по 27 мая промышленный робот весом 1,5 тонны будет скрупулезно рисовать фрагменты узоров народов России 13-19 веков. Робот проработает непрерывно 7 дней, 24 часа и создаст более 160 метров уникального узорного полотна. Каждый квадратный метр полотна содержит отдельный фрагмент исторической графики одного из регионов России. Выставка бесплатна для посещения и доступна из любой точки мира c 21 мая.

"Выставка Ornamika.live – инновация в сфере культурных проектов. Мы соединили узоры прошлого с технологиями будущего и сделали это в формате интерактивного двуязычного сайта, чтобы вовлечь современную аудиторию из разных стран. Возврат к национальному самосознанию и интерес к символам своего народа – мощнейший культурный тренд нашего времени и мы рады пригласить на нашу выставку всех неравнодушных к визуальной культуре нашей страны!" – говорит Мария Лолейт, создатель проекта Ornamika и соавтор выставки.

Формат выставки является технологическим экспериментом, актуальным для сегодняшней действительности: через интернет сайт посетители могут наблюдать за тем, как робот штрих за штрихом создает фрагменты узоров, узнавать историческую информацию по ним и смотреть расписание создаваемых фрагментов. Здесь же можно принять участие в исследовании – оставить свои личные ассоциации на узоры, за созданием которых наблюдают. В результате проекта появится карта современных ассоциаций на исторические узоры. Созданные в ходе выставки полотна будут ежедневно появляться на AliExpress и их можно будет приобрести.

"Для зрителя выставки будет сложно прочертить линию между оффлайн и онлайн реальностью. Например, реальный шум робота-художника не только транслируется в качестве звука на сайт, но и преобразуется в почерк робота. Создание такого личного почерка робота для нас важно, так как таким образом мы подчеркиваем ценность и неповторимость рукотворности в человеческой культуре", – говорит соавтор выставки и основатель Цифровой Лаборатории 2,5 Дмитрий Масаидов.

"Диджитализация в искусстве идет дальше: это не только про то, как технологии становятся инструментом творчества, но и про, как технологии или, как в нашем случае, технологическая платформа помогают культурным проектам выходить на широкую аудиторию", – прокомментировал коммерческий директор департамента специальных категорий AliExpress Россия Сергей Гречин.

В проекте в качестве гостей-кураторов приняли участие актеры, художники и журналисты, каждый из них привнес свое видение в исполнение одного из фрагментов узорного полотна. В их числе: актриса Варвара Шмыкова, певец и актер Ваня Макаревич, модный дизайнер Леонид Алексеев и руководитель направления "Мода" в Школе Дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов. Полный список кураторов и время отрисовки их фрагментов доступны на сайте.

21 мая 2020, 11:25
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