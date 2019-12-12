"Чиполлино" в Москве: цирковой мюзикл для всей семьи

Чиполлино вместе с друзьями покажет, как проучить Лимон, выжать все соки из коварного Помидора и заставить злодеев проливать луковые слезы. И самое главное расскажет, что в дружбе не важно с какой ты грядки!
"Чиполлино" – это дух классической сказки и целый набор современных и ярких технологий которые сплелись в одном музыкально-цирковом спектакле. Трогательная и волшебно-поучительная история заденет вас потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра. На сцену поднимутся воздушные гимнасты, эквилибристы, сверхгибкие артисты и конечно же акробаты.
Артисты цирка, участники и призеры международных соревнований, будут поражать мастерством и все это без страховки! В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Каждая деталь представления – от номеров и анимации до костюмов и грима являются авторскими. Это делает спектакль совершенно уникальным и неповторимым. Такое разнообразие номеров не оставит равнодушными взрослых и создаст праздничное настроение для детей.
Создатели шоу творческий коллектив "РомановАрена" специализируются на создании авторских театрально-цирковых постановок, с успехом гастролирующих не только по России, но и за рубежом. Среди них: "Алиса", новогодний спектакль "Заколдованный Принц", "Изумрудный город" и другие.
Помимо спектакля для ребят подготовлено еще множество других развлечений. Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Основные персонажи праздника встретят детей в светлом фойе и постараются, чтобы они не скучали во время антракта, участвуя в развлечениях и конкурсах с призами. У Деда Мороза – целый мешок подарков: спрятанные там новогодние сувениры и изделия ручной работы можно будет приобрести по приемлемым ценам. Аквагример, использующий только экологичные краски, превратит желающих в любого из персонажей. В детской комнате ответственным воспитателям можно будет доверить присмотр за ребенком, если это необходимо, а в кафе – подкрепиться блюдами из специального праздничного меню.
Шоу будет наиболее интересно детям от 3 до 13 лет.