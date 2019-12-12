"Чиполлино" в Москве: цирковой мюзикл для всей семьи

Любимая с детства сказка про мальчика-луковку Чиполлино оживет на сцене ДК им. С.П. Горбунова с 27 декабря по 6 января в невероятном, красочном цирковом спектакле для всей семьи! Эта история фруктово-овощного государства, где растут самые кислые, острые и сладкие! И как же уживаются редкие и экзотические жители с простыми и повседневными?

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