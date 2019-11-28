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"Свобода и Вседозволенность": путь абстракции

"Свобода и Вседозволенность" - под таким названием 28 ноября в галерее "Солнцево" Объединения "Выставочные залы Москвы" откроется выставка работ, созданных в рамках проекта ТСХР "Арт-мастерская XXI – Природа Бинарности" под руководством почетного члена Российской академии художеств, председателя секции "Абстрактное искусство" и вице-президента Творческого Союза художников России Давида Бабаяна (Давид Ру).  
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Чтобы ответить на вопрос о границе между свободой и вседозволенностью участники, вместе со своим куратором, выбрали путь абстракции.  Яркие полотна Давида Бабаяна, перформансы, во время которых он создает свои работы не только традиционными кистями, но и руками, написаны настолько свободно, что в них зачастую трудно отличить свободу от вседозволенности. Эту условную границу определяет сам автор, давая  названия своим работам. Подобным путем идут и другие молодые художники этой группы.

Вернисаж состоится 03.12.19. В программа вечера:

18.00 – торжественное открытие выставки;

19:00 -  музыкальная импровизация. Алексей Потапов (электрогитара), Юрий Яремчук (саксофон) и Николай Попов (лайв-электроника).  бъединятся с импровизацией художники-абстракционисты: Давид Ру, Макс Ломак, Дмитрий Анисимов, скульптора Грант Гарибян и Федор Архипов. Звукорежиссер Ильнур Габидуллин. Представлены работы гостей: из США – Ирины Матинян, Испании -Рашида Бахри, Армении – Юры Арутюняна.

Выставка "Свобода и Вседозволенность" – это часть масштабного проекта Творческого Союза художников России "Арт-мастерская XXI", реализуемого при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ. Он включает в себя работу пяти творческих мастерских и дает уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства. По итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 250 работ, которые и будут представлены публике в Москве на нескольких выставочных площадках.

Ранее "ПРИРОДА БИНАРНОСТИ" с большим успехом прошла в Санкт-Петербурге, Владимире, Калининграде, Тольятти и Ставрополе.

Расписание выставок

С 28 ноября по 15 декабря в Галерее "Солнцево" (ул. Богданова, д. 44) откроется выставка работ, созданных в мастерской "Свобода и Вседозволенность" под руководством почетного члена Российской академии художеств, председателя секции "Абстрактное искусство" и вице-президента Творческого Союза художников России Давида Бабаяна (Давид Ру). Вернисаж пройдет 3 декабря в 18.00.

С 1 по 22 декабря в Галерее "Нагорная" (ул. Ремезова, д.10) пройдет выставка работ, созданных во всех 5-ти мастерских проекта и специально отобранных для этой экспозиции. Вернисаж пройдет 4 декабря в 18.00. Здесь же 11 декабря в 17.00 будет организован круглый стол на тему: "Пространства возможного в изобразительном искусстве".

С 10 декабря по 12 января в Галерее "На Каширке" (ул. Ак. Миллионщикова, д.35, корп.5) будут представлены произведения,  созданные в мастерских "Созидание и Разрушение" (куратор – российский художник, теоретик искусства А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (куратор – Почетный член Российской академии художеств А. Артамонов). Торжественное Открытие состоится 10 декабря в 16.00. В рамках выставки 11 декабря в 14.00. куратор мастерской "Самость и Безликость" А. Артамонов для всех желающих проведет мастер-классы.

С 24 декабря по 26 января 2020 года в Галерее "Ходынка" (ул. Ирины Левченко, д. 2) откроется выставка работ, созданных в мастерской "За и Против" (куратор – один из инициаторов создания центра современного искусства "Винзавод" Н. Палажченко).  

28 ноября 2019, 10:05

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