Банк Хоум Кредит объявил победителей реалити-шоу о смарт-шопинге

Банк Хоум Кредит объявил победителей первого интерактивного реалити-шоу Home 2.0 Smart Shopping Show. Ими стали Маша и Зосим. Они получат 1 миллион рублей.

Цель реалити-шоу – научить зрителей правилам смарт-шопинга. Пары участников выполняли разные задания, связанные с покупками, а в процессе с выгодой использовали продукты банка. Условия соревнования определяли зрители – они голосовали за усложнения задач для каждой пары. Например, одним из заданий было купить винтажный советский холодильник.

Всего пары должны были выполнить 5 заданий – по одному на каждую серию. По итогам каждой серии зрители голосовали за своих фаворитов. Победитель определялся суммой голосов. В результате главный приз получили Маша и Зосим. Они набрали 4 357 голосов.

"Мы довольны результатами проекта, – отметила Мария Бурак, директор департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит. – Мы видим, что тема "умного" шопинга популярна среди современных молодых людей, однако также знаем, что для многих из них банковские продукты ассоциируются с чем-то сложным и непонятным. Мы считаем, что информация в формате реалити-шоу будет долго пользоваться спросом, и люди продолжат его смотреть даже после объявления победителей. А значит, мы сможем объяснить максимально большому количеству зрителей, что на рынке есть выгодные банковские продукты, которые помогут осуществить вашу цель или мечту, какой бы сумасшедшей она ни была".

Креативную концепцию и стратегию продвижения для проекта разрабатывало digital-агентство R:TA. С начала трансляции шоу набрало более 6 миллионов просмотров, и их число продолжает расти. Среднее время просмотра – более 8 минут, что в десятки раз выше показателя стандартного рекламного контента на YouTube. А еще зрители оставили более 10 000 лайков, комментов и репостов.

Яна Дудочкина, Creative Group Head агентства R:TA отметила, что "формат реалити-шоу показал себя как новый и прогрессивный метод продвижения. Аудитория проекта не просто была пассивными зрителями, а самыми настоящими активными участниками. С помощью интересного формата, качественного продакшна и интересного контента нам удалось добиться своей цели – повысить финансовую грамотность молодежи и сделать так, чтобы они поняли, что банковские продукты – это реально работающие инструменты для достижения их мечты".