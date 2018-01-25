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Русские гастрономические сезоны пройдут в Монако

Фото: пресс-служба
"Русские гастрономические сезоны", ставшие доброй традицией для Франции, Монако и России,  в этом году пройдут уже в восьмой раз. Местом проведения фестиваля станут одно из крупнейших заведений Монако Café de Paris и знаменитое Казино Монте-Карло. 
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С 30 января по 4 февраля 2018 года гости Сезонов погрузятся в атмосферу русской зимы, благодаря специально созданному меню, музыкальной программе и, конечно, русскому гостеприимству. Впервые в фестивале примут участие бренд-шеф ресторана "Москвич", основатель гастроботаники в России Андрей Колодяжный и  шеф-повар монакского ресторана Café de Paris Патрик Лафон.

Уникальный диалог национальных культур длится уже более века. Именно на Лазурном берегу Франции русское влияние и тяга ко всему русскому ощущается особенно сильно. В начале 20 века сюда устремилось русское дворянство,  в это же время прогремели знаменитые Русские сезоны Сергея Дягилева, которые были задуманы для популяризации русского искусства на Западе. Частью этого процесса стал и гастрономический обмен между странами.

В 2010 году Наталья Марзоева вместе с единомышленниками начала возрождение традиций культурного обмена, в основу которого легли принципы современной высокой кухни. В 2018 году "Русские гастрономические сезоны" в очередной раз представят богатство русской культуры во всех её формах.

Высокая кухня "в четыре руки"

В восьмой раз фестиваль, который уже собирал лучших французских и российских шеф-поваров в Париже, на Лазурном берегу и Москве, в очередной раз подарит гостям исключительные гастрономические вкусы. А для поваров станет возможностью показать свой талант и прочтение русской и монегасской гастрономии. 

Программа зимнего сезона 2018 года

• 30 января – 4 февраля 2018 г.  – в Café de Paris пройдут праздничные ужины с участием солистов Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Матреной Янковской и Петром Юрченко, цыганской танцевальной группой Romano Atmo и шеф-поварами из России (Андрей Колодяжный) и Монако (Патрик Лафон). Начало ужинов в 19:30.

• 1 февраля 2018 г. –  по окончании концерта русской оперной дивы Анны Нетребко состоится гала-ужин в четыре руки в Казино Монте-Карло.

Тема ужина – Опера.

Начало в 22:00.

Свое видение темы представят француз Марсель Раван Michelin*, "Blue Bay", Monte-Carlo и российский шеф Андрей Колодяжный, ресторан "Москвич", Москва.

Новый дипломатический ресурс

Наталья Марзоева, президент фестиваля "Русские гастрономические сезоны": "Что мы знаем о русской гастрономии и ее роли в культурном процессе? Как взаимоотношения России и других европейских стран отразились на развитии их гастрономии? Наш фестиваль – уникальная возможность найти ответы на эти вопросы. Я же могу с уверенностью сказать, что наш фестиваль стал эффективным дипломатическим ресурсом, который направлен на укрепление взаимоотношений между нашими странами". 

Информация о шеф-поварах

АНДРЕЙ КОЛОДЯЖНЫЙ 

Бренд-шеф ресторана "Москвич", Москва

Родился 31.03.1982 в городе Минеральные Воды.

Основатель направления "гастроботаники" в России;

Чемпион Европы среди молодых поваров (Греция) 2013 год;

Стажировка в ресторане Noma, (2* Michelin, шеф-повар Рене Редзепи) 2015 год;

Стажировка в ресторане Geranium (3* Michelin, шеф-повар Расмус Кофоед) 2015 год.

Андрей Колодяжный. Фото: пресс-служба

В самом начале своего профессионального пути, будучи рядовым поваром и не подозревая о существовании направления "гастроботаники", Андрей Колодяжный интуитивно интересовался использованием дикорастущих трав и растений в кулинарии. Настоящий переворот в сознании Андрея произошел после посещения выставки Madrid Fusion и знакомства с трудами шеф-повара Родриго де ла Калье (Испания), ресторан которого дважды был отмечен в Красном Гиде Michelin. Он понял, что не одинок в своих исканиях и занимается тем же, что и шеф-повара в других странах мира. Сразу после выставки Андрей отправился в Данию, чтобы ближе познакомиться со скандинавской кухней, которая, как и "гастроботаника", основывается на принципах сезонности, локальности и рациональности. Освоив новые техники на кухнях мишленовских ресторанов Noma (2* Michelin) и Geranium (3* Michelin), и наполнившись новыми идеями, шеф продолжил работу с малоприменимыми в кулинарии дикими растениями: лопух, одуванчики, камыш, ряска, которые обычно люди воспринимают как непригодные в пищу.

Шеф-повар Андрей Колодяжный – сплав трудолюбия, таланта и преданности идее, ради которой живет и работает. Как и всякий увлеченный человек, он самостоятельно отправляется на поиски трав и растений, после чего на кухне ищет наилучшие сочетания вкусов, чтобы познакомить с ними ценителей высокой кухни.

Сейчас Андрей работает над большим уникальным проектом, который направлен на возрождение традиций московского гостеприимства и старой московской кухни. Для достижения столь амбициозной цели, Андрей погрузился в исследование дикой природы средней полосы России, общается с ботаниками и биологами, а на площадке ресторана разместил собственные сыроварню и пекарню.  Новый ресторан, кухню которого возглавит Андрей, будет называться  "Москвич", он откроет свои двери в начале 2018 года в Москве.

ФРАНК ЛАФОН

Шеф-повар ресторана Café de Paris Monte Carlo, Монако

Франк Лафон. Фото: пресс-служба

Свою гастрономическую карьеру Франк Лафон начинает в 17 лет в Hôtel de Paris Monte-Carlo, сразу после окончания учёбы в Ментоне у Жана Монтаньяра.

С 1999-го до сентября 2016 года в этом легендарном отеле он возглавляет изысканный ресторан Côté Jardin. И сегодня, в  Café de Paris Monte-Carlo, Франк Лафон предлагает гостям французскую “классику” в духе старого парижского бистро, привнося в нее современность и легкость, используя в приготовлении только сезонные региональные продукты.

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