Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге

В отеле Corinthia, в 17-й раз пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Это масштабное отраслевое мероприятие с участием российских и зарубежных специалистов по связям с общественностью, маркетологов и рекламистов, а также представителей власти, бизнеса и масс-медиа.

Мероприятие, на котором формируются основные направления развития коммуникационной индустрии, решаются ключевые проблемы отрасли. Ежегодно Baltic Weekend собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки.



По словам организаторов, участников Baltic Weekend 2017 ожидает насыщенная деловая программа. В течение двух дней представители отрасли обсудят самые актуальные вопросы в сфере коммуникаций: современные PR-технологии, актуальные тренды, регулирование и эффективное использование "больших данных" (big data) в бизнесе, кризис доверия в контексте спортивного маркетинга, проблемы социальных коммуникаций, способы борьбы за выживание бренда в режиме Real Time, продвижение новых идей при взаимодействии с инвесторами и многое другое.

Кроме того, 14 сентября в честь открытия Baltic Weekend 2017 в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA Awards 2017. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия PROBA Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А").