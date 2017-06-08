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Названы победители ралли "Великая степь – Дон"

Фото: rosrr.com
В Волгограде подвели итоги открытого кубка области по автомобильному и мотоциклетному спорту "Великая степь – Дон". Третий день гонки не внес существенных изменений в турнирную таблицу. Но для многих участников он стал своеобразной "работой над ошибками", так как трасса повторяла один из уже пройденных спецучастков в обратном направлении.
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Лидеры второго дня – экипаж команды SUPROTEC Racing в составе Андрея и Владимира Новиковых – показали лучшее время на 143 финальных километрах. Они же и возглавили абсолютный зачет по итогам ралли-рейда, завершив гонку за 5 часов и 35 минут.

На финише чемпионы отметили, что довольны тем, как прошел последний спецучасток: "Сегодня у нас был идеальный день: никаких проблем, мы шли все время по трассе, ни одного отклонения. Легенда "билась" прекрасно, штурман ориентируется в любом месте. Машина вела себя отменно! Ехали стабильно на шестой передаче, и иногда скорость доходила до 180 километров. Судя по тому, что уже прошло больше двух минут, как мы финишировали, а никого не видно, то мы выиграли! В целом была интересная навигация, замечательная трасса. Просто, быстро, а значит, борешься на каждом километре!"

Фото: rosrr.com

На второй строчке протокола абсолютного зачета расположились Алексей Черкесов и Артем Шевелев из команды VIRAZH. На всех этапах гонки они показывали стабильный и сильный результат, но уступили победителю больше 20 минут и почти столько же привезли Борису Гадасину. За место на призовом подиуме его экипажу пришлось бороться упорнее всех: ошибки в навигации во второй день гонки привели к тому, что автомобиль девятикратного чемпиона России надолго застрял в броде. Но даже это не помешало ему стать третьим финалистом "абсолюта".  

В зачете Т3 за первое место развернулась скандальная борьба. Во второй гоночный день вечные соперники Мария Опарина и Игорь Хмельницкий выбрали разные маршруты к финишу. Женский экипаж команды SUPROTEC Racing проехал всю дистанцию согласно легенде, постаравшись собрать все точки, но не выполнив норму времени.

А вот штурман Хмельницкого Дмитрий Кожухов повел свою команду иным путем: лишь начав прохождение трассы согласно дорожной книге, они вскоре съехали  на дороги общего пользования  и отправились на финиш. Это повлекло за собой штраф за отсутствие отметок, но он оказался не столь велик для того, чтобы проиграть экипажу девушек. В итоге Хмельницкий и Кожухов стали первыми в зачете Т3, вторую строчку заняла Мария Опарина с новым штурманом Таисией Штаневой, третьим же стал экипаж Сергея Лимасова и Андрея Бородина.

Фото: rosrr.com

Две верхние строчки в зачете Т4 ожидаемо заняли экипажи команды KAMAZ-Master. Айрат Мардеев тестировал новую автоматическую коробку передач, но все же проехал гонку быстрее своего коллеги Антона Шибалова: "С подвеской и трансмиссией все было отлично! Подвеска очень хорошо себя зарекомендовала: за всю гонку мы не сломали ни одного амортизатора. Для нас это очень важно, так как интересно было проверить ресурс их выносливости. По трансмиссии тоже все хорошо: автоматическая коробка показала себя замечательно. Проблем нет, перегрева нет, все работает! Ну, может, надо будет доработать еще какие-то настройки, чтобы лучше подготовить машину к "Шелковому пути". Как я привыкаю к новой коробке? У нас использован только принцип работы автоматической коробки, а передачи я переключаю сам, в автоматическом режиме мы не едем. У нас подобие секвентальной коробки, только для грузовиков. Сейчас идет хорошая тенденция, и лидеры в грузовиках начинают пробовать что-то интересное. И коробка автомат одно из таких решений!"

Третьим в классе грузовиков стал экипаж Александра Обухова и Александра Лагуты из команды GAZ RAID SPORT. От синей армады они отстали почти на четыре часа, но гонку прошли уверенно и без особых сложностей.          

В командном зачете победителями стала АСК "ВИРАЖ", второе место заняла команда  SUPROTEC Racing, на третьей строчке расположились GAZ RAID SPORT.

Победителем в дисциплине кросс-кантри "450"  стал Михаил Лапшин, который прошел гонку без единого падения. Не справился с мотоциклом он лишь на прологе, но как говорит сам, чтобы заезд получился более зрелищным: "Второй день я приезжаю первым и этого следовало ожидать. Сегодня не было никаких трудностей, все билось, все совпадало, все точки брались нормально. Проехалось все на одном дыхании. Любой элемент трассы важен, это опыт, и каждый спецучасток играет свою роль. Техника не подвела, всё отлично: обслужили, поменяли масло и все. Было небольшое падение на прологе, но там легонько я "приложил" мотоцикл, для зрелищности".           

На втором месте Иван Ли, а третью ступеньку подиума занял Андрей Горожанкин. 

В рамках соревнований прошел зачет "Стандарт", где победителем стал экипаж Михаила Калашникова и Ирины Лопушковой из Волгограда, вторыми и третьими стали также местные спортсмены Александр Орлов и Петр Пономарев, а также Владимир Улупов и Сергей Лиховцев соответственно.

Фото: rosrr.com

Помимо этого в Открытом кубке Волгоградской области по мотоциклетному спорту в дисциплине эндуро-квадроциклы победителем стал Сергей Хантимиров на YAMAXA Raptor. 

Следующая гонка состоится в 29-30 июля в Коломне Московской области. Она будет носить статус второго этапа Кубка России по ралли-рейдам. 

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