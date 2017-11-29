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Пресс-релизы

Испанка BEBE возвращается в Россию с единственным концертом

Фото: Пресс-служба
Спустя 5 лет известная испанская певица и актриса BEBE возвращается в Россию с единственным концертом и новой программой Cambio De Piel, которую с огромным успехом уже представила в Европе, в США и в Латинской Америке. Концерт состоится в Москве 20 апреля, 2018 года в клубе "Известия Hall". Поклонники исполнительницы услышат песни из ее нового альбома, такие как Respirar, Unacanción, Todo lo que deseaba, Tan lejos tan cerca, Borrones, Ganamos, а также хиты из предыдущих альбомов, среди которых La bicha, Ella, Malo, Siempre me quedará.
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Cambio De Piel отличается от предыдущих работ исполнительницы, что связано с рождением дочери. Сегодня мы можем видеть женственную, умиротворенную, нежную и солнечную BEBE. Но, по-прежнему, неизменна глубина содержания ее песен, мыслей и чувств. "В нем (в альбоме) много света и радости, открытых мелодий. У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилось звучание фортепиано. Это новый этап жизни, в Cambio De Piel – мое новое лицо. Дети привносят в жизнь много радости, до этого была меланхолия", – признается BEBE.

BEBE – одна из самых именитых и популярных исполнительниц в Испании и в Латинской Америке. Ее горячо любят и в России, о чем свидетельствуют прошлые аншлаги в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также растущее число фан-клубов. Ее музыка разнообразна и сочетает в себе множество стилей (современные поп-ритмы, испанскую гитару, этнические мотивы и современную электронную музыку). BEBE покорила сердца миллионов поклонников мощным вокалом, невероятной энергетикой и харизмой. Каждая ее песня – мини-спектакль, где она эмоционально и чувственно переживает все, о чем поет. О мастерстве талантливой BEBE можно писать бесконечно. Ее голос и манера исполнения завораживают и держат публику в напряжении с первой до последней минуты. Она буквально гипнотизирует зрителей, которые моментально влюбляются в нее. С большим трепетом и волнением BEBE возвращается в Россию и обещает подарить зрителям невероятный по накалу чувств и эмоций концерт.

 

На профессиональную сцену BEBE вышла в 1995 году в составе группы Vanagloria. Ее первый дебютный альбом Pafuera Telarañas стал сенсацией и принес певице награду Latin Grammy Awards (на церемонии BEBE была представлена в 5 номинациях). Альбом побил все рекорды продаж в Латинской Америке и получил статус золотого в США, Италии, Аргентине и Колумбии. Будучи выпускницей театральной академии в Мадриде, BEBE одновременно снималась в кино и писала саундтрэки. Один из них принес ей статуэтку престижной испанской кинопремии "Гойя" (фильм "Воспитание фей"). Второй альбом Y. стал платиновым, был номинирован на Latin Grammy Awardsи попал на первую строчку рейтинга iTunes в США. В 2012 году BEBE выпустила третий альбом Un Pokito de Rokanrol, который также был номинирован на Latin Grammy Awards. В 2016 году вышел долгожданный четвертый альбом певицы, Cambio De Piel, песни из которого и можно будет услышать на концерте в Москве, и который также был по достоинству оценен профессионалами и поклонниками исполнительницы.

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