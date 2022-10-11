"Сразу же к врачу": в школе Красноярска лампа рухнула на детей

Опасная ситуация произошла во время урока в 90-й школе города Красноярска. Телеканалу "360" стало известно, что после начала занятия лампа рухнула на детей. Сорвавшийся сверху элемент по очереди задел трех девочек из седьмого класса.
Мать одной из них рассказала, что помощь ввиду инцидента оказали оперативно. Преподаватель подошел к ситуации со всей серьезностью. Ничего страшного с девочками не случилось. "Учитель повел их сразу же к врачу", — сообщает источник.
Отметим, профессиональная деятельность школьного преподавателя подразумевает большую ответственность. От его эрудиции и педагогического мастерства зависит будущее молодого поколения. Однако не в каждом регионе страны легко находятся учителя, готовые работать в режиме многозадачности.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в школах Владимирской области не хватает 400 специалистов. Такая ситуация складывается несмотря на то, что педагогам оказывают меры поддержки.
А вот в Тульской области учителей поощряют полезными денежными призами. Впрочем, не всех, а выигравших конкурс "Призвание — учить!". По данным портала URA.RU, количество победителей — 51 человек. Они разделили между собой 11 миллионов рублей.