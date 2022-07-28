Комфортно и экономно: Fix Price поможет собрать ребенка в школу

До нового учебного года остается чуть больше месяца. Многие родители задаются вопросом: как собрать ребенка школу без излишней нагрузки для семейного бюджета? На выручку приходит Fix Price. В магазинах сети можно приобрести одежду и канцелярские принадлежности по очень доступным ценам.

Ассортимент в Fix Price разнообразен и постоянно пополняется. Все что нужно – составить список необходимых покупок и отправиться в ближайший магазин.

Набор для нового учебного года всегда довольно стандартный. Ручки, карандаши, пеналы, ластики, линейки, фломастеры и другие канцелярские принадлежности – все это лучше приобрести с запасом.

Не обойтись без дневников и тетрадей. В Fix Pricе можно купить интересные варианты как для учеников 1-4 класса, так и старшеклассников.

Тетрадей тоже лучше взять побольше – и в клетку, и в линейку. Пригодятся и принадлежности для рисования и творчества: цветная бумага, кисти, краски, пластилин. Цены на всё это в Fix Price начинаются от 59 рублей

Традиционно одной из самых весомых статей расходов при подготовке ребенка к новому учебному сезону является одежда и обувь. Но и здесь можно существенно уменьшить свои траты.

Например, детскую футболку в Fix Price можно приобрести всего лишь за 99 рублей, платье – за 149 рублей, в 199 рублей обойдется юбка, столько же стоит набор термобелья.

Детский сарафан и платье с воротом "поло" в Fix Price продается за 149 рублей, шорты, сарафаны, костюмы, водолазки – все за 199 рублей. Пожалуй, таких низких цен нет больше ни в одном магазине.

Заслуживает внимания и большой выбор детского белья. Колготки из микрофибры, как и детские боксеры, обойдутся в 149 рублей, носки – от 55 рублей, трусы-слипы для мальчика – 79 рублей. Если же у вас есть карта Fix Price, то приобрести товары получится ещё дешевле – по специальной цене.

Таким образом, при подготовке ребёнка к школе Fix Price поможет сберечь не только бюджет, но и время, и нервы: можно не бегать по магазинам в поисках очередного пункта из списка.

Итак, сколько же будет стоить собрать ребенка в школу в Fix Price? Примерный список трат:

Итоговая стоимость набора – около тысячи рублей. Более чем бюджетно.



Полный каталог товаров доступен на официальном сайте Fix Price. А можно прийти в любой из более чем пяти тысяч магазинов сети и своими глазами увидеть широкий ассортимент и приятно удивиться доступным ценам.

Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На сегодняшний день сеть Fix Price насчитывает свыше 5 200 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 1 800 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов.