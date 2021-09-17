Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан

Сотрудники силовых ведомств задержали гражданина, который подозревается в тройном убийстве, а также нападении на отдел полиции под Воронежем. Злоумышленника остановили и заковали в наручники, когда он двигался по направлению к селу.

Мужчина подозревается в серии тяжких преступлений, напоминает 5-tv.ru. Есть данные о том, что он расправился с семьей, а также устроил взрыв в отделе полиции. Мотивы этого устанавливаются.