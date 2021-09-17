Под Омском поймали осужденного беглеца

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать беглеца под Омском. Уточняется, что осужденный гражданин сбежал из-под стражи.
По информации телеканала "360", злоумышленника получилось поймать благодаря бдительности граждан. Очевидцы сообщили в полицию, что видели мужчину со схожими приметами, сообщает RT.
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