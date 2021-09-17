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Под Омском поймали осужденного беглеца

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать беглеца под Омском. Уточняется, что осужденный гражданин сбежал из-под стражи.

По информации телеканала "360", злоумышленника получилось поймать благодаря бдительности граждан. Очевидцы сообщили в полицию, что видели мужчину со схожими приметами, сообщает RT.

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Автор: 17 сентября 2021, 12:00 Источник: Управление МВД России по Омской области ✓ Надежный источник

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