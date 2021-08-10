В Ленинградской области осужденные сбежали из суда после оглашения приговора

Серьезный инцидент произошел в Ленинградской области. По информации, которую распространяет пресса, из здания суда сбежали двое заключенных.
Уточняется, что это случилось сразу после того, как гражданам озвучили приговор по нескольким уголовным статьям. Стоит отметить, что беглецы являются братьями. Сейчас их поисками занимаются правоохранители.
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