В Королеве полиция изъяла тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В подмосковном Королеве полиция изъяла крупную партию контрафактного алкоголя. Речь идет о тысячах поддельных бутылок виски и водки.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает издание "Вести Подмосковья". На данный момент правоохранители задержали двух подозреваемых. Следственные действия продолжаются.
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