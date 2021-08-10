На тренировочных сборах в Ростовской области отравились 30 детей

В Ростовской области в городе Волгодонске произошло ЧП на загородной базе отдыха. Юные спортсмены во время тренировочных сборов употребили в пищу готовую еду, которую предоставили подрядчики базы. В итоге после этого 31 ребенок почувствовал признаки отравления: тошноту, рвоту и диарею.

Как сообщает следствие, в настоящее время состояние детей в возрасте от 10 до 14 лет оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства случавшегося устанавливаются – пишет RT.