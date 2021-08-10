Полицейский в Пермском крае вывалился из служебной машины

В Пермском крае произошел курьезный случай с участием сотрудника полиции. Правоохранитель вывалился из служебной машины. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Судя по кадрам, на перекрестке автомобиль УАЗ резко поворачивает. В следующий момент из кабины выпадает сотрудник в форме. После этого машина остановилась, и мужчина забрался обратно. Как сообщает телеканал 360, по данному факту начата проверка.
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