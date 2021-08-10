Угрожал взрывом: Житель Приморья попытался ограбить банк

В разгар рабочего дня мужчина вошел в здание банка и, угрожая сотрудникам взрывом, потребовал выдать ему миллион рублей. Он заявил, что надетый на нем пояс является самодельным взрывным устройством.

После того как банковские работники отказались выполнять его требования и вызвали охрану, мужчина вышел из помещения и скрылся. Как сообщает телеканал 360, полиция уже задержала злоумышленника. Пояс, обмотанный изолентой, оказался муляжом. Возбуждено уголовное дело.