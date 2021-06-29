В Королеве ребенок погиб из-за упавшей ветки дерева

Трагедия приключалась в подмосковном Королеве. Стало известно, что ребенок получил смертельные травмы из-за падения на него ветки дерева.
По информации издания "Вести Подмосковья", мальчик гулял во дворе дома. Сейчас по факту случившегося проводят проверку, в результате которой будет принято решение о мерах реагирования.
Популярные темы форума
Мне 34 ,а я все еще одинока
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
ТИК ТОК
Подскажите проверенную гадалку?1
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо