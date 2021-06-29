В Королеве ребенок погиб из-за упавшей ветки дерева

Трагедия приключалась в подмосковном Королеве. Стало известно, что ребенок получил смертельные травмы из-за падения на него ветки дерева.

По информации издания "Вести Подмосковья", мальчик гулял во дворе дома. Сейчас по факту случившегося проводят проверку, в результате которой будет принято решение о мерах реагирования.