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В Подмосковье тела двух пенсионеров и ребенка нашли в колодце

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В Подмосковье была сделана ужасающая находка. По данным, которые попали в распоряжение прессы, в Обухово обнаружили тела двух пожилых людей и ребенка.

Уточняется, что трупы находились в колодце. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства трагедии, передает сайт "Подмосковье сегодня".


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Автор: 29 июня 2021, 16:01 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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