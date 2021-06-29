В Подмосковье тела двух пенсионеров и ребенка нашли в колодце

В Подмосковье была сделана ужасающая находка. По данным, которые попали в распоряжение прессы, в Обухово обнаружили тела двух пожилых людей и ребенка.
Уточняется, что трупы находились в колодце. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства трагедии, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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