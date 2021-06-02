При взрыве газа в Вологодской области пострадали дети

В прессе распространяются данные о ЧП, которое случилось в Вологодской области. Уточняется, что в дачном доме взорвался газовый баллон.
В результате произошедшего пострадали дети. Один из получивших травмы находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали, передает RT.
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