В Армавире на детей рухнул школьный потолок

В одной из школ города Армавир в Краснодарском крае в одном из классов прямо во время урока обрушился потолок, передает Life.ru. Удар штукатурки по голове привел к госпитализации трех детей. Остальные школьники отделались испугом.
В одной из школ города Армавир в Краснодарском крае в одном из классов прямо во время урока обрушился потолок, передает Life.ru. Удар штукатурки по голове привел к госпитализации трех детей. Остальные школьники отделались испугом.
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