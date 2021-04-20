В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела

На Центральной улице в садовом товариществе "Ветеран-5" в подмосковном Домодедове полностью сгорел частный дом, передает "Радио 1". Причины возникновения огня еще только предстоит выяснить. Во врем разбора завалов спасатели обнаружили на пепелище тела двух человек. Делом занимаются специалисты.
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