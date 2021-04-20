Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы

Под Тюменью в городе Ишиме местные жители возмущены поведением школьников. На просторах Сети появилось видео, которое зафиксировало, как дети грели ноги у Вечного огня на мемориале Победы.
В администрации города сообщили, что данный инцидент без внимания не останется. В местных школах для учеников будут проведены уроки патриотизма и бережного отношения к советскому наследию, передает URA.ru.
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