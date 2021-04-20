В Петербурге загорелась коммунальная квартира

В северной столице России произошел серьезный инцидент. По данным прессы, загорелась пятикомнатная коммунальная квартира.
На место выехали сотрудники экстренных служб. В данный момент проводится работа по ликвидации возгорания, сообщает РИА ФАН.
В северной столице России произошел серьезный инцидент. По данным прессы, загорелась пятикомнатная коммунальная квартира.
На место выехали сотрудники экстренных служб. В данный момент проводится работа по ликвидации возгорания, сообщает РИА ФАН.
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