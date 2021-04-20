Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае

В Пермском крае совершил экстренную посадку истребитель МиГ-31. По информации, которая стала доступна прессе, экипаж принял такое решение из-за сообщения о неисправности.
Сейчас эксперты выясняют причины случившегося. После этого воздушное судно продолжит выполнять тренировочные полеты, передает телеканал "360".
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