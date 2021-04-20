Под Волгоградом в утопленной машине нашли труп пропавшей девушки

Под Волгоградом близ Урюпинска произошла трагическая история, которая вызвала вопросы. По данным прессы, в местной реке был найден утопленный автомобиль, в котором находился труп девушки.

Известно, что перед смертью гражданка проводила время с молодым человеком, который числится владельцем транспортного средства. Парень утверждает, что отлучился для того, чтобы забрать куртку, а после того, как вернулся, ни машины, ни подруги уже не было в поле зрения. История вызвала вопросы, поскольку у гражданина были расцарапаны лицо и руки. Следствие полагает, что все было иначе, и парень вылетел в реку, не справившись с управлением, передает телеканал "360".