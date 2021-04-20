Под Нижним Новгородом сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме

Под Нижним Новгородом следователи продолжают собирать материалы по резонансному делу. Речь идет о взрыве газа в жилом доме. Сейчас журналистам удалось выяснить, что сотрудниками правопорядка были задержаны несколько работников газовой службы.
По информации издания Москва 24, трагедия произошла 19-го числа апреля. В результате взрыва в доме погиб маленький ребенок, также есть пострадавшие.
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