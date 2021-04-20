Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
10:26
"Как убитая": полиция задержала Брежневу
10:26
"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти
10:09
Заявление Зеленского об успехах Украины в космосе оценили: Превратился в посмешище
09:37
Под Нижним Новгородом сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме
09:33
Отец Фриске упрекнул Корчевникова в несдержанном обещании
09:28
Разорвавшая отношения пара, семья и стриптизер: новые участники "Дома-2" ошарашили россиян
09:14
Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого
08:48
Эксперты спрогнозировали стоимость бензина в России: топливо подорожает
08:44
Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий
08:30
Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом
06:08
Истощал и облысел: звезда "Бэтмена" стал похож на онкобольного
04:08
Папины копии: три дочки Ивана Урганта
02:01
"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду
00:49
"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой
23:58
Усы Тодоренко вызвали отвращение у поклонников
22:28
Продюсер Сердючки рассказал правду о тяжелом заболевании артиста
22:06
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
21:15
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
21:15
Политолог Перенджиев объяснил непривлекательность Украины для НАТО
20:27
Ради деда: Гарри и Уильям сделали шаг навстречу друг другу
19:35
В TikTok появился уникальный влог о путешествиях по Подмосковью
19:13
Названы регионы России с самым высоким уровнем социально-экономического развития
19:05
"Юля еще живая": всплыли шокирующие данные о Началовой
18:51
Россияне отказались менять закрытую Турцию на российские курорты
18:45
"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой
18:33
"Люблю я пошалить": Киркоров заявил о намерении жениться
17:53
Умерший ребенок "воскрес" по пути в морг
17:50
Оказались на краю пропасти: Сергей Безруков в любовном треугольнике
17:45
Маленькому Кириллу нужен препарат Золгенсма
17:22
"Смятая и сплющенная": Боня спустила трусы и показала на камеру пятую точку
17:16
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами: Москвы среди лидеров нет
16:55
От чего коллеги отговаривали Путина: Песков раскрыл тайну
16:50
Молодая певица побила Земфиру
16:48
Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери
16:22
Синоптики пообещали россиянам "погодные качели" на майские праздники
16:14
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
15:51
"На таблетках ржу": у оказавшейся в наркодиспансере Шурыгиной начались галлюцинации
15:51
"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал
15:48
В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах бедных россиян
15:14
"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал
15:11
Тайный знак: Миддлтон своим видом спровоцировала разговоры о покойной принцессе Диане
15:02
Под Нижним Новгородом горит природный заповедник
14:50
В Кремле отреагировали на данные о подготовке госпереворота в Белоруссии
14:44
Отправившийся в плавание актер из "Интернов" вновь стал отцом
14:42
Бузова показала эротичное видео из постели
14:33
На месте возгорания бытовок в Раменском нашли два трупа
14:29
К беременной жене: принц Гарри сбежал в США сразу после похорон
14:24
Обезобразивший лицо девушки житель Москвы отправился под суд
14:20
В Кремле объяснили ответные меры России на санкции США
14:14
Умер заслуженный мастер спорта по хоккею
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Регионы

Под Нижним Новгородом сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме

прочитано 163 раза

Под Нижним Новгородом следователи продолжают собирать материалы по резонансному делу. Речь идет о взрыве газа в жилом доме. Сейчас журналистам удалось выяснить, что сотрудниками правопорядка были задержаны несколько работников газовой службы.

По информации издания Москва 24, трагедия произошла 19-го числа апреля. В результате взрыва в доме погиб маленький ребенок, также есть пострадавшие.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 20 апреля 2021, 09:37 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой

Ведущая могла выдумать любовника
Шоу-бизнес

"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал

Зрители не согласны с уходом Носорога
Шоу-бизнес

Удалили почку: онкобольной Пресняков откровенно о тяжелом состоянии

Артист проходит восстановление
Шоу-бизнес

"Выносили друг другу мозги": Тарасов смешал с грязью брак с Бузовой

Свои чувства он назвал мимолетной страстью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+