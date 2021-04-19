Житель Калужской области вытолкнул из окна проститутку

Под Калугой мужчина нанес серьезный вред приезжей девушке, которая оказывала интимные услуги. Известно, что гражданин потребовал у ночной феи вернуть ему часть денег, на что получил агрессивную реакцию.
В ответ на это россиянин вытолкнул проститутку в окно. Пострадавшая выжила, но получила серьезные травмы. По факту случившегося открыли уголовное производство, сообщает телеканал "360".
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