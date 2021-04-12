В лесу под Петербургом нашли труп без рук

Вечером 11 апреля в Невском лесопарке на территории Всеволожского района Ленинградской области егерь наткнулся на частично расчлененное тело, передает РИА ФАН. У погибшего отсутствовали кисти рук. Мужчина вызвал полицию. Прибившие на место сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность погибшего. Им оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. Теперь экспертам предстоит выяснить причины его смерти.
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