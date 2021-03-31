При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал человек

В сушильной камере на заводе "НПК Комплекс" при производстве трансформаторов произошел взрыв, передает РИА ФАН. В результате ЧП пострадал один работник. Его доставили в больницу с ожогами.
В сушильной камере на заводе "НПК Комплекс" при производстве трансформаторов произошел взрыв, передает РИА ФАН. В результате ЧП пострадал один работник. Его доставили в больницу с ожогами.
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