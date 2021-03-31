У мигранта под Москвой нашли три килограмма наркотиков

Сотрудники полиции обратили внимание на уроженца одной из стран ближнего зарубежья, стоящего на автобусной остановке в деревне Большое Брянцево в Подольском районе Московской области. При личном досмотре у него в рюкзаке было обнаружено три килограмма метилэфедрона, передает сайт "Подмосковье сегодня". Полиция считает, что мигрант собирался торговать наркотиками.
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