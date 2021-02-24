В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку

На площадку в 50 километрах от Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономной округе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8М, передает RT. Он совершал перелет из Тарко-Сале в Сургут. Решение приземлиться экипаж принял из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал.
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