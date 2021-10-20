В Королеве пьяной москвич ранил молодую женщину в ходе ссоры

В Королеве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что женщина попала в больницу с колото-резаным ранением.
Выяснилось, что гражданку ранил москвич. Противоправное деяние было совершено во время совместного распития спиртного. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает издание "Вести Подмосковья".
Популярные темы форума
Давайте поговорим об изменах
А вы бы в космос полетели?
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
чуть не отъехал на свою днюху
Письмо папе
как признаться в чувствах?