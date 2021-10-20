В Новосибирске школьнику сломали позвоночник из-за подозрения в краже

В Новосибирске охранник продуктового магазина сломал позвоночник школьнику. Уточняется, что мужчина заподозрил парня в краже.
Охранник принялся трясти ребенка, после чего сильно ударил ему между лопаток. Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка, передает "Общественная служба новостей".
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