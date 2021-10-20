Житель Кузбасса угнал мотороллер у подростка

Житель Кузбасса готовится оказаться на скамье подсудимых. Стало известно, что парень угнал мотороллер у несовершеннолетнего.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт VSE42.RU. Материалы переданы в суд.
Житель Кузбасса готовится оказаться на скамье подсудимых. Стало известно, что парень угнал мотороллер у несовершеннолетнего.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт VSE42.RU. Материалы переданы в суд.
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