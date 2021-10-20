В Подмосковье у мужчины нашли 10 килограммов наркотика

В Ленинском округе Подмосковья задержали мужчину, у которого при себе было 27 килограммов темно-зеленого вещества. Выяснилось, что часть из этого является гашишем.
По факту случившегося завели уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленника отправили под стражу.
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