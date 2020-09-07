На стройке в Подмосковье нашли взрывчатку

На стройке жилого комплекса на Новомытищинском проспекте в подмосковных Мытищах экскаваторщик обнаружил под землей снаряд времен Великой Отечественной войны, передает сайт "Подмосковье сегодня". На место прибыли саперы. Они выяснили, что это была фугасная авиабомба-250. Взрывчатку оставили на полигон, где ее утилизируют.