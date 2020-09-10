На Камчатке в озеро упал гидросамолет

На окраине Петропавловска-Камчатского произошел серьезный инцидент. В СМИ пишут, что в озеро упал гидросамолет.
По данным телеканала "360", пилот отказался от госпитализации. На месте случившегося работают специалисты.
На окраине Петропавловска-Камчатского произошел серьезный инцидент. В СМИ пишут, что в озеро упал гидросамолет.
По данным телеканала "360", пилот отказался от госпитализации. На месте случившегося работают специалисты.
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