Житель Талдома до смерти избил сына за плохое поведение

Житель подмосковного Талдома до смерти забил своего сына. Злоумышленник совершил преступление из-за того, что наследник плохо себя вел.
Сначала подозреваемый и вовсе заявил, что сын упал с лестницы. Эксперты опровергли эту теорию, когда обнаружили на теле погибшего следы побоев. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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