В подмосковном городе Пушкино женщину облили кислотой

В подмосковном городе Пушкино было совершено преступление, напоминающее по почерку расправы бандитов над конкурентами в 90-х годах. Уточняется, что неизвестный облил женщину кислотой на парковке возле гипермаркета.

По данным СМИ, мотивом преступления может быть раздел сферы влияния в бизнесе. Известно, что пострадавшая является заместителем директора одного из предприятий.