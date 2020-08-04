В подмосковном городе Пушкино женщину облили кислотой

В подмосковном городе Пушкино было совершено преступление, напоминающее по почерку расправы бандитов над конкурентами в 90-х годах. Уточняется, что неизвестный облил женщину кислотой на парковке возле гипермаркета.
По данным СМИ, мотивом преступления может быть раздел сферы влияния в бизнесе. Известно, что пострадавшая является заместителем директора одного из предприятий.
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