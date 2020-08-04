В Красноярске водитель скутера врезался в коляску с ребенком

В Красноярске по вине водителя электроскутера произошел серьезный инцидент. Мужчина врезался в коляску, в которой находился маленький ребенок.
По данным телеканала "360", пострадавшая получила травмы. Правонарушитель был привлечен к административной ответственности.
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