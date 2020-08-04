В Подмосковье на дороге загорелся автомобиль

В Подмосковье на трассе М7 случилось серьезное происшествие. В Щелковском районе на дороге загорелся легковой автомобиль отечественного производства.
Причина ЧП пока не названа. Проводится проверка.
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