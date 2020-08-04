В Ачинске мужчина чудом выжил после выстрела в голову

В Ачинске произошел жуткий случай. Местный житель серьезно пострадал в потасовке.
По данным телеканала "360", на одной из улиц города произошел конфликт между молодыми людьми. Внезапно один из них достал пистолет и выстрелил в голову оппоненту. Пострадавшему чудом удалось выжить, он находится в больнице.
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